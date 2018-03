Bolt brilha e leva sua equipe à vitória no revezamento 4x100m na Austrália

O jamaicano Usain Bolt continua imbatível nas provas mais velozes do atletismo. Contando com a velocidade de seu compatriota Asafa Powell, o fenômeno do esporte mundial levou neste sábado o time Bolt All-Stars à vitória no revezamento 4x100m no primeiro dia do Nitro Athletics, competição amistosa que está sendo disputada em Melbourne, na Austrália.

Em um evento que tem como objetivo popularizar o atletismo no país da Oceania, Bolt mostrou mais uma vez por que é um dos maiores nomes da modalidade na história. Segundo a correr por sua equipe no revezamento, recebeu o bastão de Asafa com uma distância confortável e praticamente garantiu o triunfo antes mesmo que os dois atletas restantes entrassem em ação.

A segunda colocação ficou com a equipe da Austrália, para delírio da torcida que compareceu em peso ao Lakeside Stadium. O estádio foi à loucura com a jovem atleta local Riley Day, de apenas 16 anos, que também foi a segunda a correr na equipe do país e fez frente a Bolt.

Curiosamente, foi justamente no revezamento 4x100m que Bolt perdeu a medalha de ouro olímpica dos Jogos de Pequim, em 2008. Quase nove anos após a conquista na China, a equipe jamaicana teve o título retirado na semana passada por causa do doping de Nesta Carter, um dos responsáveis por aquela vitória.

Neste sábado, no entanto, o que valeu foi a festa da torcida no Lakeside Stadium em um evento cheio de novidades para o atletismo. Além do revezamento misto, com homens e mulheres na mesma equipe, o sábado foi marcado pelas disputas das provas dos 60m e 200m, do salto em distância e da corrida de eliminação, em que a cada volta na pista, o último colocado deixava a disputa.

A equipe Bolt All-Stars conta também com seus compatriotas Asafa Powell e Michael Frater, além de Jenna Prandini, Ryan Wilson e Kerron Clement, três competidores norte-americanos. Eles disputam as provas com times da Austrália, Japão, Inglaterra, China e Nova Zelândia.

Bolt se comprometeu a participar dos três dias de disputa do Nitro Athletics em Melbourne ao longo de uma semana, sem revelar, no entanto, em quais provas vai competir. A competição terá sequência na quinta-feira e será encerrada no próximo sábado.