Bolt deve faturar R$ 17 milhões na próxima temporada

Campeão olímpico e mundial dos 100 metros, dos 200 metros e do revezamento 4x100 metros, Bolt também é recordista mundial dessas três provas. Com esse currículo, ele já colocou seu nome entre os maiores da história do esporte, com feitos que ultrapassam os limites do atletismo.

Apenas com a renovação do contrato de patrocínio com a marca de material esportivo Puma, que é sua patrocinadora pessoal desde 2002, ele vai receber R$ 10 milhões em 2010. Além disso, Bolt tem contratos com a fabricante de bebidas Gatorade e com a empresa de telefonia Digicel.