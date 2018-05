Bolt é eleito melhor atleta do ano por jornal francês O jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100, 200 e 4x100 metros, foi eleito pela segunda vez seguida o esportista do ano pelo jornal francês L''Equipe. Em 2009, ele foi campeão das três provas durante o Mundial de Berlim, confirmando a condição de atleta mais rápido do planeta.