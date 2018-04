Bolt ganha ouro no revezamento, mas sem recorde mundial

A vitória foi obtida com o tempo de 37s31, pouco acima do recorde mundial de 37s10, da própria Jamaica, estabelecido na Olimpíada de Pequim, no ano passado.

Com os Estados Unidos fora da final devido à desclassificação da equipe na semi, na sexta-feira, a Jamaica praticamente só precisava acertar as passagens do bastão para ficar com o ouro. Steve Mullings abriu a prova, seguido por uma sólida corrida de Michael Frater na reta oposta, Bolt tomando o comando da prova na curva e Asafa Powell finalizando para o ouro.

Bolt agora é campeão olímpico e mundial dos 100m, 200m e 4x100m rasos. Cinco desses títulos foram conquistados com recorde mundial. Apenas o desempenho deste sábado não foi o melhor da história.

"Estou orgulhoso de mim mesmo e o revezamento é sempre divertido, muito melhor do que correr sozinho," disse Bolt. Perguntado se já era uma lenda, disse: "Não acho. Ano após ano tenho que me tornar campeão e campeão novamente."

Trinidad e Tobago ficou com a prata, com 37s62, enquanto a Grã-Bretanha faturou o bronze, marcando 38s02.