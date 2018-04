Bolt, Gay e Powell disputam final dos 100 m em Berlim

Os favoritos Usain Bolt, Tyson Gay e Asafa Powell não decepcionaram confirmaram suas vagas na aguardada final dos 100 metros rasos neste domingo, no Mundial de Atletismo de Berlim. A prova decisiva será disputada por volta das 16h30, pelo horário de Brasília.

Veja também:

GALERIA DE FOTOS - Imagens do dia 2

MUNDIAL - Leia todas as notícias do torneio

QUIZ - Participe do teste sobre o Mundial

CALENDÁRIO - Todos os eventos e horários

Nas semifinais, Bolt venceu a sua bateria com tranquilidade. O recordista mundial marcou o tempo de 9s89, a melhor marca da eliminatória, mesmo reduzindo o ritmo ao final da prova, como fez nas eliminatórias anteriores.

O jamaicano chegou a queimar a largada na primeira tentativa, mas saiu bem na terceira tentativa e dominou a prova sem problemas - na segunda largada, o inglês Tyrone Edgar saiu antes dos demais e acabou desclassificado.

A segunda bateria foi mais disputada. Tyson Gay, que detêm o melhor tempo do ano, com 9s77, saiu mal e mostrou boa reação nos metros finais, chegando na frente. Ele registrou 9s93 e venceu a bateria, seguido de Asafa Powell, que largou bem e aliviou no final da prova, marcando 9s95.

Medalhista de prata nos Jogos de Pequim, Richard Thompson, de Trinidad e Tobago, marcou o terceiro tempo da bateria, com 09s98, e também se classificou para a final. A quarta colocação ficou com o britânico Dwain Chambers, bronze no Mundial de Sevilha, em 1999, com 10s04.