Bolt, Gay e Powell disputam final dos 100 metros

O jamaicano Bolt, que brincou com as câmeras de televisão antes de queimar a largada, mostrou serviço e venceu tranquilamente a semifinal em impressionantes 9seg89.

O americano Gay, que se recupera de uma leve contusão na virilha e defende seu título no mundial, venceu sua disputa de semifinal em 9seg93, pouco adiante do ex-detentor do título mundial e também jamaicano Asafa Powell, que pareceu desacelerar no final.

O britânico Dwain Chambers também carimbou sua vaga na final, mas seu compatriota Tyrone Edgar foi desclassificado por uma segunda largada queimada na mesma bateria de Bolt.