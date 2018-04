Bolt lidera vitória jamaicana nos 4x100 metros em Zurique

Usain Bolt conseguiu uma incrível recuperação nos 4x100 metros e, nesta sexta-feira, garantiu o ouro para a Jamaica na etapa de Zurique da Golden League. O tempo jamaicano, de 37s70, foi apenas três centésimos melhor do que o da equipe norte-americana, medalha de prata na prova.

O quarteto dos Estados Unidos liderava a disputa até os metros finais com Wallace Spearmon, mas Bolt arrancou, ultrapassou o adversário e assegurou o ouro. Com o tempo de 38s20, o quarteto de Trinidad e Tobago ficou com o bronze.

Esta foi a segunda medalha de ouro de Bolt na competição. Pouco antes de disputar os 4x100 metros, o jamaicano disputou a prova individual e venceu com o tempo de 9s81. Asafa Powell foi prata, com 9s88.