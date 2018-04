Bolt não correrá no Grand Prix de Xangai

O jamaicano Usain Bolt, campeão olímpico e recordista mundial de 100, 200 e 4x100 metros, decidiu não participar do Golden Grand Prix de Xangai, no qual reaparecerá o chinês Liu Xiang, recuperado da lesão que o impediu de correr nos Jogos Olímpicos de Pequim.

Bolt enviou uma carta aos organizadores do evento na qual assinalou que, devido à fadiga que sofre desde as competições de Zurique, tanto ele como seu treinador acham "necessário fechar a temporada" sem participar de Xangai.

No entanto, para o público chinês será muito mais importante a reaparição da estrela nacional Liu Xiang, ouro olímpico em Atenas 2004, após afastamento por lesão sobre a pista nos Jogos Olímpicos de Pequim que comoveu o país.

A organização confirmou sua presença no Golden Grand Prix, que será realizado no dia 20 de setembro, e assegurou que "após uma revisão cuidadosa, o médico confirmou que a lesão no pé de Liu se reverteu o suficiente para ele competir".