Bolt participará da etapa de Londres da Diamond League

Bolt vai competir em duas provas na etapa de Londres da Diamond League, marcada para 26 e 27 de julho. O jamaicano participará dos 100 metros, no primeiro dia de provas, e do revezamento 4x100 metros, no segundo dia de disputas no Estádio Olímpico de Londres, em evento que celebrará um ano da cerimônia de abertura dos Jogos de 2012.

"Estou ansioso para voltar ao Reino Unido, especialmente sendo um ano após a conquista de três medalhas de ouro no Estádio Olímpico", disse Bolt. "O público foi incrível nos Jogos, e espero que seja novamente assim no final de julho. Eu não participo da etapa de Londres da Diamond League desde 2009, mas sempre é uma grande competição, com muito apoio de jamaicanos: é quase como correr em casa."

Exceto pela Olimpíada, Bolt não compete em Londres desde 2009, em parte por causa das leis fiscais da Grã-Bretanha, o que leva os atletas a terem as premiações tributadas. Dessa vez, porém, os competidores receberão isenções fiscais para participarem da etapa de Londres da Diamond League.

Assim, além de Bolt, a competição terá outras atrações. Entre elas, está Kim Collins, de São Cristóvão e Névis, que foi campeão mundial dos 100 metros em 2003 e desafiará o jamaicano na prova.

A australiana Sally Pearson, a britânica Jessica Ennis, o norte-americano Aries Merritt, o granadino Kirani James, o britânico Mo Farah, além das norte-americanas Sanya Richards-Ross e Carmelita Jeter são alguns dos atletas inscritos para as provas no Estádio Olímpico de Londres.