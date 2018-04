Bolt pensa no salto em distância Não há homem mais rápido no mundo do que Usain Bolt, tanto nos 100 m quanto nos 200 m. Por isso, o jamaicano de 23 anos já pensa em novos desafios e não descarta a possibilidade de seguir o caminho dos americanos Jesse Owens e Carl Lewis. O velocista admite que pode competir no salto em distância. "Gostaria de tentar algo no salto antes da minha aposentadoria", disse o fenômeno à BBC. "Acho que seria muito bom nisso." Modesto... Mike Powell, recordista mundial da prova, afirmou que Bolt teria grandes possibilidades de também ser campeão na caixa de areia. "Ele poderia saltar 9 metros. Com aquela altura, seria alguém de quem eu teria medo", acrescentou o ex-saltador, que marcou 8,95 m no Mundial de Tóquio, em 1991. Outra possibilidade na carreira de Usain Bolt é a de competir nos 400 m, algo que seu técnico, Glen Mills, já projeta para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. "Eu não quero, mas, se meu treinador disser que vamos testar, me dedicarei a isso."