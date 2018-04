Bolt prepara volta a estádio olímpico onde brilhou em Londres

O jamaicano, dono de seis medalhas de ouro olímpicas, será o principal nome entre os participantes do evento, que celebrará o primeiro aniversário da cerimônia de abertura olímpica no Queen Elizabeth Park, entre 26 e 28 de julho.

Estão confirmadas as participações de 29 medalhistas olímpicos do atletismo, incluindo 12 campeões e quatro detentores de recordes mundiais atuais. Os britânicos Jessica Enis, campeã do heptatlo, e Mo Farah, campeão dos 5 mil e 10 mil metros, também estarão lá.

Mas o grande destaque será mesmo a presença de Bolt nas provas dos 100 metros rasos e revezamento 4x100m. O evento servirá como preparativo para o Mundial de Atletismo a ser disputado em agosto, em Moscou.

Na Olimpíada do ano passado, o jamaicano venceu as provas dos 100m e 200m, e participou da equipe jamaicana que estabeleceu um novo recorde no 4x100m. Em Pequim-2008, ele já havia conquistado o ouro nas mesmas provas.