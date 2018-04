Bolt se classifica com facilidade para a final dos 200m

Ele chegou apenas trotando na linha de chegada, com um tempo de 20,08 segundos --o melhor entre os classificados. Após a prova, ele recuperou o fôlego rapidamente, e jogou seu traje para um grupo de garotas.

O norte-americano Shawn Crawford, que ficou com a prata em Pequim, teve trabalho para ficar em terceiro na série, atrás do panamenho Alonso Edward, que fez o tempo de 20,22 segundos.

O panamenho tem o quarto melhor tempo do ano e, com a contusão do norte-americano Tyson Gay, tem chances de medalha na final de quinta-feira.

O norte-americano Wallace Spearmon, que perdeu o bronze em Pequim após pisar fora da raia, não teve dificuldades para garantir o segundo melhor tempo, com 20,14 segundos. Atrás dele veio Steve Mullings, da Jamaica, com 20,26 segundos.

Mullings, que foi suspenso durante dois anos por doping e retomou a carreira em 2006, teve um início de corrida impressionante, mas desacelerou no final. Ele conseguiu ficar à frente, mesmo assim, do norte-americano Charles Clark e de Ramil Guliyev, do Azerbaijão, que também se classificaram.