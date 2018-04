Bolt se classifica para semifinal dos 200m no Mundial

Bolt diminuiu o ritmo, registrou um tempo mais de 1 segundo superior ao recorde mundial, que é de 19s30, e permitiu a aproximação dos adversários nos metros finais. O francês David Alerte terminou a bateria na segunda colocação, com o tempo de 20s51.

Apenas quatro atletas se classificaram com uma marca melhor do que o atual recordista mundial dos 200 metros rasos. O jamaicano Steve Mullings foi o mais rápido, com 20s23, e foi seguido pelo panamenho Alonso Edward, com 20s33, pelo norte-americano Shawn Crawford, com 20s37, e por Ramil Guliyev, do Azerbaijão, com 20s40.

As semifinais dos 200 metros rasos serão disputadas na tarde de quarta-feira. A final acontecerá no dia seguinte. Sem o norte-americano Tyson Gay, que desistiu da prova por estar contundido, o jamaicano Usain Bolt é o favorito para ficar com a medalha de ouro.