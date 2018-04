Bolt vai participar da etapa de Nova York da Liga Diamante

O velocista Usain Bolt anunciou nesta quarta-feira que competirá nos Estados Unidos pela primeira vez nos últimos cinco anos. Ele disputará a etapa de Nova York da Liga Diamante no dia 13 de junho, na prova que marcará sua volta ao país desde que competiu na corrida de revezamento 4x100m da Universidade da Pensilvânia em 2010.

Bolt segue em busca da melhor forma física para a disputa do Mundial de Pequim, que acontecerá entre os dias 22 e 30 de agosto. Ele sofreu uma grave lesão no pé que o tirou de boa parte da temporada no ano passado e participou de poucas provas em 2015 até o momento. O retorno aconteceu no fim de fevereiro, quando participou de uma prova na Jamaica e se mostrou ainda longe do desempenho ideal.

Mas em Nova York o jamaicano encontrará um palco que conhece muito bem. Foi justamente na etapa norte-americana da Liga Diamante que ele quebrou o recorde mundial nos 100 metros em 2008, ao alcançar a marca de 9s72 em 31 de maio daquele ano.

O próprio Bolt abaixaria a marca para 9s69 na Olimpíada de Pequim, ainda em 2008, e depois para 9s58 no Mundial de Berlim, no ano seguinte, mas a quebra do recorde em Nova York permaneceu em sua memória. "Ninguém pode jamais esquecer seu primeiro recorde mundial, e eu nunca me esquecerei da plateia em Nova York naquela noite", disse.