Bolt vence 200m e quebra recorde mundial com 19s19

Com isso, Bolt fica perto de repetir o feito dos Jogos Olímpicos de Pequim, quando também conquistou a medalha de ouro dos 100 e dos 200 metros rasos e obteve o recorde mundial das duas provas. Agora, resta ao atleta jamaicano vencer o revezamento por 4 x 100 metros, com novo recorde mundial, para repetir o desempenho da última Olimpíada.

Nesta quinta-feira, Bolt dominou a prova desde os primeiros metros e parecia duelar apenas com o seu antigo recorde mundial, já que não existiam adversários ao seu lado na curva. E conseguiu, superando a sua marca anterior em 11 centésimos. Curiosamente, nos 100 metros, Bolt também havia sido 11 centésimos mais rápido do que o recorde mundial anterior. A nova marca da prova, vencida pelo jamaicano no domingo, é de 9s58.

O pódio dos 200 metros rasos foi completado pelo panamenho Alonso Edward, que terminou a prova com o tempo de 19s81, seguido pelo norte-americano Wallace Spearmon, com 19s85. Bolt já havia demonstrado sua superioridade nas outras etapas dos 200 metros, quando venceu todas as disputas e se deu ao luxo de sempre diminuir o ritmo nos metros finais.