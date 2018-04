Bolt ganha nos 200m e Thiago Braz brilha na República Tcheca

O astro Usain Bolt venceu nesta terça-feira a prova dos 200 metros no Meeting de Ostrava, na República Checa, que faz parte do IAAF World Challenge, em mais um passo da sua preparação para o Mundial de Atletismo, numa temporada em que ele tenta deixar para trás as várias lesões que afetaram o seu desempenho no último ano.

Numa prova realizada sob chuva e frio, Bolt entrou na curva à frente dos seus adversários e não chegou a ser ameaçado pelos seus oponentes, cruzando a linha de chegada em 20s13. Assim, o dono de seis medalhas de ouro olímpicas superou a sua melhor marca em 2015 nos 200 metros, registrada em abril, na Jamaica, com 20s20.

A prova desta terça-feira foi a primeira de Bolt na Europa em 2015. E o pódio da disputa dos 200 metros foi completado pelo norte-americano Isiah Young, o segundo colocado com 20s35, e pelo grego Likourgos-Stefanos, o terceiro, com 20s62.

Também nesta terça em Ostrava, o brasileiro Thiago Braz venceu a disputa com a marca de 5,75 metros. O pódio foi completado pelo polonês Piotr Lisek, o segundo colocado, e pelo checo Jan Kudlicka, o terceiro, ambos com 5,55m.

A disputa dos 100 metros acabou sendo vencida pelo jamaicano Asafa Powell, com 10s04, um tempo bem pior do que o seu melhor neste ano, de 9s84. Isiah Young voltará a garantir o segundo lugar em uma prova de velocidade em Ostrava, dessa vez com 10s13.

O ucraniano Bohdan Bondarenko venceu a prova do salto em altura com a marca de 2,24 metros. Já o norte-americano Christian Taylor triunfou no salto triplo ao atingir os 17,52 metros.