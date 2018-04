Bolt voa pelo presente antecipado

Ele já entrou para a história. Hoje, a partir das 15h35 (de Brasília), Usain Bolt quer dar mais um passo para virar uma lenda. Depois de confirmar a excelente forma no domingo, quando "decolou" na final dos 100 metros e venceu a prova com recorde mundial (9s58), o jamaicano buscará mais um título, o dos 200 metros, na véspera do seu aniversário de 23 anos. Assim como nas eliminatórias dos 100 metros, Bolt não teve nenhuma dificuldade para chegar à decisão da prova que era sua especialidade quando competia por categorias menores do atletismo. Com um detalhe: ontem, liderou as semifinais (marcou 20s08) com extrema facilidade, após arrancar nos 30 metros iniciais e desacelerar nos 100 m finais. Bolt também deve ter um americano como suposto oponente. Se nos 100 m foi Tyson Gay (que desistiu dos 200 m por lesão), agora é Shawn Crawford, prata nos Jogos de Pequim. Ele havia dito que se preparava para bater o jamaicano, mas, depois da semifinal de ontem, recuou. "Acho que a final será muito rápida. Se Bolt repetir sua performance, provavelmente chegará em 19s20." O recorde mundial do jamaicano, obtido na China, é de 19s30. CUBANOS APREENSIVOS Se Cuba tem atualmente um grande ídolo no atletismo, seu nome é Dayron Robles. Mas o país caribenho está apreensivo com a atuação de seu principal corredor, o único que poderia tirar os jamaicanos do topo do pódio numa prova de velocidade. Não se sabe exatamente o que o campeão olímpico e recordista mundial (12s87) poderá fazer na final dos 110 m com barreiras, às 15h55 (de Brasília). Robles chegou extenuado ao fim da eliminatória, disputada ontem. Apresentou-se na pista com uma camisa de Che Guevara, que vestiu com as joias que sempre gosta de usar. Estranhamente, no início da corrida derrubou uma barreira e sofreu para encerrar a distância. Uma lesão na perna esquerda o incomoda desde o início do ano. Hoje, ainda disputará a semifinal antes da prova decisiva. Mas não sabe se terá forças para chegar até a disputa de medalhas. "Tenho trabalhado duro, mas a lesão piorou justamente no Mundial, depois de ter vencido em dez competições na temporada", afirmou o cubano. "O que tenho são dores, o que provavelmente ninguém vai entender. Mas estou tranquilo." Hoje também será conhecida a campeã dos 400 m com barreiras e o super-homem do atletismo, vencedor do decatlo. Oleksiy Kasyanov, da Ucrânia, encerrou o primeiro dia de provas na liderança, com 4.555 pontos. Velocidade é com a Jamaica Não houve prova de velocidade em Berlim sem atletas jamaicanos no pódio. Ontem, o país caribenho garantiu ouro e bronze nos 100 metros com barreiras. Brigitte Foster-Hylton (foto) comemorou a vitória obtida em 12s51. Sua compatriota Delloreen Ennis-London foi a 3.ª, com 12s55 Harting vira herói nacional Robert Harting fez o Estádio Olímpico ficar em pé (e a mascote Berlino, de cabeça para baixo). O atleta da casa garantiu o ouro no lançamento do disco em seu sexto e último arremesso: 69,43 m. Campeão olímpico e em Osaka/2007, o estoniano Gerd Kanter ficou com o bronze. Campeã aborrecida Caster Semenya festejou, ontem, a medalha de ouro nos 800 metros, mas anda aborrecida com a IAAF (Federação Internacional de Atletismo). O motivo: a entidade questiona - e investiga - sua feminilidade, depois de rumores de que a sul-africana seria hermafrodita. Surpresa do Bahrein Yusuf Saad Kamel, queniano que compete pelo Bahrein, surpreendeu os favoritos, evitou o 3.º ouro de Bernard Lagat (EUA) e ficou com o título nos 1.500 m