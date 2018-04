Bolton e West Ham: empate sem brilho No único jogo de ontem, o vice-lanterna Bolton empatou com West Ham United em 1 a 1. O West Ham ficou na 11ª colocação. Hoje, mais uma partida isolada, entre Manchester City x Sunderland, encerra a rodada. A competição é liderada pelo Arsenal, que tem os mesmos 27 pontos do segundo colocado Manchester United, mas possui um saldo de gols melhor.