Bomba de Fernandinho ganha elogios até de Felipão

O chute forte e preciso de Fernandinho, que abriu o placar para o São Paulo ontem, no Morumbi, rendeu até elogio dos rivais. "O gol lembrou os do Éder, foi um chute maravilhoso, após bom drible", disse Felipão, citando o ponta esquerda que defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 1982 e é lembrado pelo apelido de "Canhão" por causa da potência de seus arremates.

O técnico do Palmeiras mostrou admiração pelo atacante de 25 anos, que tem se firmado cada vez mais no time de Carpegiani e marcou quatro gols nas últimas quatro partidas do time. "Quero parabenizar o Fernandinho, que é um menino do São Paulo que tem um grande futuro."

Outro que brilhou ontem no São Paulo foi Rogério Ceni. Mesmo sem se aproximar do centésimo gol, o goleiro foi destaque ao evitar três boas chances do Palmeiras na etapa final.

Na reserva. Carpegiani treinou a semana inteira com Rivaldo e manteve o mistério até o fim, mas optou pelo volante Casemiro. Sorridente, o veterano meia garantiu que terá paciência para voltar a ganhar lugar a vaga de titular, após se recuperar das dores na coxa. "Não fiquei chateado, já sabia desde o inicio da semana que iria ficar no banco."

Entrou a dez minutos do fim no lugar de Lucas, que não conseguiu repetir as boas atuações recentes. Rivaldo tampouco conseguiu fazer a diferença na equipe de Carpegiani, mais preocupada em se defender após a expulsão de Alex Silva.