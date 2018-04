Bombeiro do 11/9 vai lutar pelo ouro Um dos bombeiros que trabalharam nos escombros do World Trade Center depois dos ataques de 11 de setembro no resgate de corpos e sobreviventes vai brigar pelo ouro no remo em Atenas. O americano Jason Read, de 26 anos, vai competir na categoria Oito Com ao lado dos colegas Wyatt Allen, Chris Ahrens, Joseph Hansen, Matt Deakin, Dan Beery, Beau Hoopman e Bryan Volpenheim. Neste sábado, eles estabeleceram um recorde na categoria: 5min19s85. Read trabalhou durante cerca de uma semana nas ruínas das Torres Gêmeas. A final do remo acontecerá neste domingo.