Bombeiros combatem incêndio em Atenas Um incêndio florestal ocorreu nesta segunda-feira nas imediações do aeroporto "Eleftherios Venizelos? da capital grega, numa região próxima das instalações equestres dos Jogos Olímpicos. De acordo com as informações dos bombeiros, nem o aeroporto e nem as instalações olímpicas se encontram em perigo. Para o combate às chamas estão sendo utilizados três hidro-aviões e 12 carros-bomba, além da participação de 60 bombeiros. ?Acreditamos que poderemos controlar o fogo em pouco tempo?, afirmou um portavoz dos bombeiros em entrevista para uma emissora de rádio local. Os incêndios florestais são habituais na Grécia por causa da forte estiagem nesta época do ano. Além disso, hoje fortes rajadas de vento estão castigando a cidade.