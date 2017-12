Bons de boxe, mas sem ídolos Sandro, Demilton, André, Rafael, Danilo e Lázaro têm entre 13 e 14 anos, mas deram um show terça-feira à noite no ringue do ginásio Baby Barioni, na disputa das finais do torneio infantil de boxe. Com protetores de cabeça, de boca, luvas de 12 onças (341 gramas), autorização dos pais e regras impostas pelo Comitê Olímpico Internacional (criadas em 1º de julho de 2001), eles esbanjaram técnica, força e preparo físico durante os três roundes de 1m30, com um minuto de descanso. Sandro Rodrigues, de Guarulhos, 38 quilos, parecia um veterano. Acompanhava o ritmo da música tema do filme Rocky já em cima do tablado, batendo a ponta do pé. Quando o gongo soou, ele caminhou pelo ringue com leveza e estilo. Canhoto, possui um jab certeiro e um direto de esquerda perfeito. Golpe que levou Demilton, seu adversário, à lona no segundo assalto. Cheio de esquivas e sempre de olhos abertos, Sandro levou a luta até o final. Mas para sua surpresa geral, os jurados deram vitória para Demilton. Sandro, que treina desde abril do ano passado, deixou o ringue chorando e teve apoio do pai, Rosandro, e do técnico, Arovaldo. "Tenho certeza de que ele vai ter um grande futuro", afirmou o pai de Sandro, emocionado. "O mais importante é ele continuar treinando. Agora é o momento de aprendizado. Ele tem talento para ser um grande campeão", disse o técnico. Ver o filho Danilo em cima do ringue trocando socos em busca do título na categoria 40 a 42 quilos não assusta Cida e Cícero, pais do jovem pugilista. "O boxe é um esporte que educa, que dá responsabilidade. Ele ficou mais organizado, obediente depois que entrou para o boxe", afirmou a mãe. "Se for para apanhar, eu prefiro que ele apanhe em cima do ringue, a apanhar na rua no meio de marginais", disse Cida, que mora em Bertioga. Danilo perdeu para Lázaro Bonfim, de Santa do Parnaíba. Em cima do ringue, o menino parece muito mais forte do que é. Ao contrário de Sandro, Lázaro possui um estilo mais brigador, parte para cima do adversário e sabe colocar os golpes com precisão. "Antes de ser profissional, quero disputar uma olimpíada", disse o boxeador, que está na sétima série do Ensino Fundamental. Ele estuda de manhã, faz curso de desenho e informática à tarde e treina de duas a três horas à noite. Além de serem bons de luta, estes pugilistas têm mais uma característica em comum: não têm ídolos. Gostam de boxe porque os parentes praticaram ou porque o esporte está vivo na comunidade onde vivem. "Não tem boxe na televisão", reclamou Sandro. "Meu ídolo? É meu irmão", disse Lázaro. "Eu admiro o Didi, meu treinador", completou Demilton. A tese de que o boxe precisa ser massificado pela televisão para criar esportistas apaixonados foi por água abaixo terça-feira, no Baby Barioni.