Bordeaux defende a ponta contra lanterna Invicto há 16 jogos no Francês, desde a arrancada para o título no fim da temporada passada, o Bordeaux tem tudo para seguir líder. O rival de hoje, às 16 horas, é o Grenoble, lanterna que perdeu os 4 jogos que disputou. Antes, às 14 horas, outros 6 jogos, com destaque para a estreia do argentino Lucho González no Olympique, ante o Le Mans.