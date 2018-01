Borg parabeniza Nadal após título do espanhol em Barcelona O ex-tenista Bjorn Borg parabenizou o espanhol Rafael Nadal após a conquista do título do torneio de Barcelona, resultado que permitiu ao atual número dois do mundo bater a marca de 46 vitórias consecutivas do sueco em saibro. "Parabenizo Nadal pela façanha. É muito bom vê-lo jogar, e espero que ele vença Wimbledon", disse Borg, vencedor de 11 títulos do Grand Slam, em comunicado divulgado pela ATP. Nadal, por sua vez, disse que conseguiu seu principal objetivo ao bater seu compatriota Tommy Robredo na final por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/4 e 6/0. "Ultrapassei o número de vitórias de Borg, e agora espero ir atrás do de Guillermo Vilas em Roma", disse o tenista em referência ao recorde do argentino, que detém a marca histórica com 53 triunfos. "Não posso ser comparado com Borg, ele foi o maior tenista de todos os tempos, não me vejo ganhando cinco Wimbledons", disse Nadal, mais preocupado com a conquista do bi em Roland Garros, em quadras de saibro.