Borges consegue índice para os 200m O brasileiro Gustavo Borges conseguiu fazer na manhã deste domingo, durante a disputa da etapa Rio da Copa do Mundo de Natação, o índice da prova dos 200m, livre, para o Mundial de Moscou, que será realizado no próximo ano. Com o tempo de 1m46s48, ele chegou em 2º lugar, atrás do canadense Richard Say, que venceu com 1m45s84. "Estou considerando os meus tempos bons. Posso abaixá-los ainda mais. Toda minha preparação está sendo feita para o Mundial", afirmou Gustavo Borges. Na prova dos 400 metros, medley, a argentina Georgina Pardach venceu a disputa com o tempo de 4m41s09, superando o recorde sul-americano da brasileira Fabiola Molina (4m46s16).