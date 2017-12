Borges e Romero disputam Copa do Mundo Gustavo Borges e Rogério Romero, os principais ganhadores de medalhas para o Brasil na Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta, vão ter a oportunidade de aumentar a coleção a partir de sexta-feira, na etapa de encerramento da competição, no Parque Aquático Miécimo da Silva, em Campo Grande, no Rio.