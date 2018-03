Borges ganha 3 de ouro em Nova York Gustavo Borges transformou-se na estrela do Grand Prix de Long Island de Natação, o 2002 Long Island Open, em Nova York, nos Estados Unidos. Além de vencer os 100 metros, livre, com 50s82, na sexta-feira, ganhou também os 50 m (23s54) e os 200 m, livre (1min53s25). Aos 29 anos e dono de quatro medalhas olímpicas, o nadador do Pinheiros mostrou-se bastante competitivo, apesar de não estar ainda na melhor forma. ?Três medalhas de ouro em três provas são um grande resultado, mas sei que ainda estou longe da minha melhor forma e preciso treinar muito?, disse o nadador do Pinheiros, que tem como primeiro grande objetivo da temporada 2002/2003 o Troféu Brasil de Natação, em setembro, em Brasília.