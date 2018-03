Borges quer superar Hoyama em medalhas Gustavo Borges, recordista brasileiro de medalhas em Pan-Americanos - tem 15, 7 de ouro -, vai a Santo Domingo para superar a marca e deixar para trás um concorrente: o mesa-tenista Hugo Hoyama, também com 7 de ouro. Hoyama vai disputar seu quinto Pan. Gustavo, o quarto, mas leva vantagem: há mais medalhas em jogo na natação do que no tênis de mesa. Leia mais no O Estado de S. Paulo