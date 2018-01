Borges vence mais provas no Uruguai O nadador Gustavo Borges venceu com tranqüilidade as provas dos 50, 100 e 200 metros livres da Copa Biguá de Natação, disputada no fim de semana, em Montevidéu, por atletas de Chile, Argentina, Uruguai e Brasil. Além de competir, Borges e seu técnico, Alberto Silva, deram clínicas práticas e teóricas para treinadores e estudantes de Educação Física. Borges prepara-se para a primeira etapa da Copa do Mundo de Piscina Curta, de 16 a 18 de novembro, no Rio.