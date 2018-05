Borussia vira sobre Hoffenheim e soma seis vitórias seguidas

Após ficar em desvantagem no placar durante a maior parte do jogo, o Borussia Dortmund aproveitou os dez minutos finais para virar e garantir a vitória por 3 a 1 diante do Hoffenheim, pela 23.ª rodada do Campeonato Alemão. Assim, o time chegou a nove jogos sem derrota na temporada.

A sequência positiva do Borussia impressiona, pois a última derrota aconteceu no dia 19 de dezembro de 2015 - 2 a 1 para o Colônia. A partir de então, são oito vitórias (seis seguidas agora) e um empate - seis jogos pelo Alemão, dois pela Liga Europa e outro pela Copa da Alemanha.

Com o resultado, o time de Dortmund foi a 54 pontos, isolado na vice-liderança do Alemão, já que o Bayern de Munique caminha rumo ao título com 62. O Hertha Berlin é terceiro colocado e não preocupa o Borussia, pois está 15 pontos atrás.

Decidido a se defender bem e apostar no erro do adversário, foi assim que o Hoffenheim conseguiu abrir o placar. Aos 25 minutos da primeira etapa, Volland chutou de longe e o goleiro Bürki deu rebote. Rudy apareceu e mandou para o fundo das redes.

O panorama da partida mudou no segundo tempo. Aos 13 minutos, o autor do gol Rudy matou um contra-ataque adversário com um carrinho por trás em Aubameyang e recebeu o cartão vermelho direto, deixando o Hoffenheim com um a menos.

Com a superioridade numérica, o Dortmund começou a insistir mais e criar boas chances, mas o gol de empate só aconteceu aos 35 minutos. Mkhitaryan recebeu de Gündogan e bateu rasteiro para fazer 1 a 1.

Aos 40, Lukasz Piszczek cruzou na medida para Adrian Ramos cabecear e garantir a virada. Já no último minuto, Aubameyang recebeu de Mkhitaryan e empurrou para o gol vazio, chegando a 22 gols no Alemão, um a menos que o artilheiro Lewandowski, do Bayern.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste domingo, em um duelo direto na briga por uma vaga nas competições europeias, o Mainz superou o Bayer Leverkusen por 3 a 1 em casa, com gols de Malli, duas vezes, e Córdoba. Chicharito Hernández descontou para os visitantes.

Com a vitória, o Mainz chegou a 36 pontos e assumiu a quinta posição, que vale uma vaga para a Liga Europa de maneira direta, deixando o Leverkusen para trás com um ponto a menos, em sexto, que leva à fase preliminar do torneio.

Na quarta posição do Alemão, que garante um lugar na Liga dos Campeões, aparece o Borussia Mönchengladbach, que chegou a 36 pontos ao empatar por 2 a 2 com o Augsburg fora de casa. Os brasileiros Raffael, do time visitante, e Caiuby, dos donos da casa, fizeram um gol cada. Finnbogason e Fabian Johnson também balançaram as redes.