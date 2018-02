Bosh recupera-se de lesão e conduz vitória do Raptors

Chris Bosh recuperou-se de uma contusão e marcou 21 pontos para ajudar o Toronto Raptors a vencer o Houston Rockets por 93 a 80, na rodada de domingo da NBA. Bosh, que desfalcou a equipe por cinco partidas com uma lesão na virilha, ainda pegou 10 rebotes e fez quatro bloqueios pelo time. "Só precisei de alguns minutos", disse Bosh, que no primeiro tempo acertou apenas um de sete arremessos tentados. "Tive um treinamento duro, e senti que estava pronto para jogar." O Houston tinha vantagem de 45 a 34 no intervalo da partida, mas a defesa do Raptors limitou o Rockets a apenas 11 pontos no terceiro período e conseguiu virar o jogo para 62 a 56. Anthony Parker fez nove de seus 11 pontos no terceiro quarto, e Bosh contribuiu com sete. No último período, o destaque foi o ala Kris Humphries, que marcou 10 de seus 16 pontos. Tracy McGrady foi o cestinha do Houston, com 23 pontos. O pivô chinês Yao Ming acrescentou 15 pontos, seis rebotes e três bloqueios. Veja os resultados da NBA no domingo: Toronto Raptors 93 x 80 Houston Rockets Miami Heat 100 x 94 LA Clippers Detroit Pistons 104 x 85 Charlotte Bobcats Portland Trail Blazers 117 x 113 Milwaukee Bucks Washington Wizards 104 x 89 New Jersey Nets New Orleans Hornets 91 x 88 Seattle SuperSonics LA Lakers 123 x 113 Golden State Warriors