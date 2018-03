Boston bate Detroit e encara Lakers na final O time do Boston Celtics derrotou o Detroit Pistons, po 89 a 81, na madrugada de sábado, e conquistou o título da Conferência do Leste, ao fechar a série melhor-de-sete por 4 a 2. Agora, o time de Kevin Garnett e Paul Pierce vai encarar o Los Angeles Lakers, campeão do Oeste, na grande final da NBA. O primeiro dos sete jogos será na quinta-feira, em Boston.