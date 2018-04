Boston divide prêmio milionário pela conquista da World Series

Depois das festas, chegou a hora dos jogadores do Boston Red Sox dividirem o prêmio pela conquista da World Series da MLB, estimado em US$ 19 milhões (aproximadamente R$ 33 milhões). Apesar da diferença de salários e qualidade, os 47 jogadores do elenco campeão receberão a mesma quantia, que ficou estabelecida em US$ 300 mil (aproximadamente R$ 525 mil), de acordo com informação da MLB (principal liga de beisebol norte-americano). Já o vice-campeão, o Colorado Rockies, recebeu um bônus por sua participação de US$ 12 milhões (cerca de R$ 21 milhões), que foram divididos em 44 partes, sendo que uma delas vai para a viúva do técnico da primeira base do time da segunda divisão dos Rockies (Tulsa), Mike Coolbaugh, que morreu durante uma partida ao ser atingido na cabeça por uma bola.