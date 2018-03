Boston está a apenas uma vitória da final O Boston Celtics derrotou o Detroit Pistons na 5ª partida da série melhor-de-sete por 106 a 102. Com o resultado, os Celtics abriram vantagem de 3 a 2 no playoff final da Conferência Leste. A classificação à final da NBA pode vir esta noite. As equipes voltam a se enfrentar em Detroit. Em caso de vitória dos Pistons, a decisão fica para domingo, em Boston.