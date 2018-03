Boston Red Sox mantém liderança na Liga Americana

O Boston Red Sox encontrou dificuldades, mas venceu o Kansas City Royals por 2 a 1, na noite de terça-feira, em partida válida pela temporada regulada da Major League os Baseball (MLB), que é a principal liga de beisebol norte-americano. Com a vitória, a quinta consecutiva, o Boston mantém a primeira posição da Divisão Leste da Liga Americana, com 29 vitórias e 19 derrotas. O segundo é o Tampa Bay Rays, com 27 vitórias e 19 derrotas. Já o rival histórico dos Red Sox, o New York Yankees, soma quatro derrotas consecutivas, ocupando a lanterna da divisão, com 25 derrotas. O destaque da partida foi o arremessador dos Red Sox, Justin Masterson, que arremessou durante seis entradas, com cinco eliminações por strike, sofrendo apenas três rebatidas. Já o arremessador Jonathan Papelbon parece retornar à velha forma, e fechou a partida na última entrada, garantindo seu 13.º jogo salvo da temporada. Já o líder da Divisão Central da Liga Nacional, o Chicago Cubs, perdeu para o Houston Astros por 4 a 2. Apesar do tropeço, o time de Chicago ainda mantém uma liderança confortável, com 28 vitórias e 18 derrotas. O segundo colocado é o Saint Louis Cardinals, com 27 vitórias e 21 derrotas.