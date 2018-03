Boston segue imbatível em casa: 1 a 0 no Detroit O Boston Celtics está disposto a acabar com o jejum de títulos na NBA. E, se depender do retrospecto em casa, tem tudo para conseguir. Terça-feira, recebeu o Detroit Pistons, na primeira partida da decisão do Leste, e venceu: 88 a 79. Destaque para Kevin Garnett (26 pontos) e Paul Pierce (22). Hoje acontece o 2.º jogo, de novo em Boston.