Bota e Grêmio: 3 a 3 polêmico Botafogo e Grêmio empataram por 3 a 3, ontem, em jogo emocionante e, acima de tudo, polêmico por causa dos erros de arbitragem. Os botafoguenses deixaram o campo reclamando bastante da atuação do paulista Rodrigo Martins Cintra, que teria sido agredido após a partida, no Engenhão. A diretoria botafoguense negou o fato. O Botafogo esteve duas vezes na frente, mas levou o empate. O Grêmio virou e fez 3 a 2, mas cedeu a igualdade aos cariocas nos minutos finais. O segundo gol dos gaúchos, marcado por Jonas, foi originado de um lance irregular, já que a bola saiu pela linha de fundo antes de ter sido cruzada para a área. O time da casa ainda reclamou justamente de um pênalti não assinalado. A bola bateu na mão do gremista Adilson dentro de sua área. Rodrigo Cintra alegou que o atleta não teve intenção de utilizar a mão para interceptar o lance. O Botafogo segue na zona do rebaixamento, com 23 pontos, e o Grêmio ficou em 9.º lugar, com 32. Em Belo Horizonte, o Atlético-MG tropeçou mais uma vez ao empatar com o vice-lanterna Sport por 1 a 1, depois de sair perdendo. Arce fez para os pernambucanos e Renan Oliveira igualou o marcador. O outro mineiro, o Cruzeiro, também se deu mal. A equipe batia o Vitória com tranquilidade por 3 a 1, no Barradão, mas cedeu o empate.