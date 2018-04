Bota vence e ajuda o Corinthians O Botafogo deu uma ajuda significativa para o ameaçado Corinthians ao vencer o Paraná por 3 a 2, em um jogo dramático, ontem à noite no Maracanã. Com a derrota, a 17.ª no Campeonato Brasileiro, a equipe paranista ficou mais próxima de disputar a Série B, em 2008. Permanece na zona de descenso (41 pontos), a duas rodadas do final da competição - enfrentará ainda Santos, em Curitiba, e Vasco, em São Januário. Também ontem, o Náutico cumpriu a obrigação e goleou o América-RN, no Recife, por 4 a 0, enquanto o Internacional venceu o Cruzeiro por 1 a 0, em Porto Alegre, gol de Alex, nos descontos. Torcedores do Corinthians e do Goiás, que se enfrentam hoje, vibraram muito com a vitória do Botafogo ontem. Os gols foram do atacante Dodô, do meia Lúcio Flávio e do zagueiro Juninho. O atacante Josiel deixou sua marca e, de quebra, alcançou a artilharia isolada do Brasileiro, com 20 gols. Giuliano fez o outro gol do Paraná. No Recife, o Náutico passou a somar 46 pontos ao golear o rebaixado América-RN por 4 a 0, com gols de Ferreira (2), Sidny e César. No Beira-Rio, o jogo se arrastava ao final quando Alex, em uma bela cobrança de falta, definiu o placar: 1 a 0 para o Inter, resultado que livrou de vez a equipe gaúcha do rebaixamento.