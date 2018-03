Botafogo aposta no retorno de Castilho O técnico Cuca, do Botafogo, ainda não conseguiu conquistar um título importante. Nem o clube carioca foi campeão da Copa do Brasil. As conquistas inéditas motivam o clube para o duelo decisivo desta noite. ''A vaga para a Taça Libertadores é secundária. O importante é ser campeão'', diz o treinador. Para conseguir a vaga à final - basta um empate ou até mesmo derrota por um gol de diferença a partir do 3 a 2 -, os cariocas fazem mistério. Sem o lateral-direito Alessandro e o volante Túlio, suspensos, e o lateral-esquerdo Triguinho, lesionado, o time será definido apenas minutos antes da partida. ''Não sei se enconder o time ganha jogo, mas ninguém pode dizer que vamos perder por causa disso'', afirma Cuca. O goleiro Castilho treinou bem ontem e deve jogar. Treinou cobranças de pênalti com o grupo e confia que pode ser decisivo, caso o jogo acabe em 2 a 1 para os corintianos. ''Sou um bom pegador e também gosto desses momentos decisivos'', contou.