Botafogo e Inter atrás da Libertadores

A fase não é das melhores, principalmente após a saída do técnico Caio Júnior. A três rodadas do fim, depois de perder sucessivas chances de assumir a ponta do Brasileiro, os jogadores do Botafogo agora lutam por uma vaga na Libertadores. Para isso, precisam vencer hoje o Inter, às 17h, no Engenhão, adversário direto.

Ídolo da torcida, o atacante Loco Abreu minimizou a ausência de Júnior no banco. "De uns 20 anos para cá, o treinador passou a ter um papel muito grande para vocês (imprensa). Mas quem decide é o jogador", disse. Para o uruguaio, um técnico ajuda ou atrapalha o time. "O Caio estava ajudando. Temos de continuar acreditando no que vínhamos fazendo, porque quem decide em campo somos", afirmou.

O Inter vai para o tudo ou nada no Engenhão. A partir de agora, para tentar a tão sonhada vaga na Libertadores, o Colorado precisa ter 100% de aproveitamento nas três partidas que restam do campeonato. Tinga volta à equipe, depois que uma entorse o tirou de campo contra o Bahia. No treino de ontem, Gilberto e Leandro Damião formaram a dupla ofensiva. Estão fora Sandro Silva e Bolatti, suspensos.

Crise na Gávea. A queda brusca do Flamengo nas última rodadas afastou o time da disputa do título do Brasileiro e elevou o risco, crescente, da perda do grande objetivo do time carioca na competição - alcançar a classificação para a Libertadores de 2012. Sob pressão, a equipe dirigida por Vanderlei Luxemburgo joga às 17 horas, contra o Atlético-GO, fora de casa.

Há uma interrogação entre torcedores, sem saber o porquê do futebol apático apresentado recentemente pelos principais jogadores. Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, tem tropeçado na bola e não produz nem 20% do que fez até pouco depois da metade do campeonato. Luxemburgo tem consciência de que depende de uma classificação a Libertadores para permanecer no cargo.

Ele não se exime de responsabilidade, mas a divide com outros destaques do time. Notadamente Ronaldinho. O técnico considerou o empate em casa, quinta-feira, contra o Figueirense, como mais um passo do Flamengo rumo ao objetivo, mas não nega que o time segue em dívida.

No Atlético-GO, em busca de vaga na Copa Sul-Americana, Hélio dos Anjos muda o time. O volante Pituca volta após contusão. Gilson e Marcão entram nas vagas do zagueiro Leonardo e do atacante Anselmo, suspensos.