Botafogo: Para não ficar só na boa intenção Nome: Botafogo de Futebol e Regatas Fundação: 12/08/1904 Presidente: Bebeto de Freitas End: Av. Wenceslau Brás, 72, Rio de Janeiro Site: www.botafogonocoracao.com.br Depois de uma boa campanha no Campeonato Carioca, em que mais uma vez terminou sem o título, o Botafogo tenta dar o passo além no Brasileiro. O técnico Cuca ainda parece ter a confiança dos jogadores e da diretoria, mas até os torcedores alvinegros já começam a questionar seu trabalho, pelo menos nos momentos decisivos. Muitos elogiam o jogo coletivo, mas que parece mais eficiente contra equipes frágeis. É consenso que a fragilidade está na carência de bons reservas, que dêem ao treinador opções de mudar o rumo do jogo. TÍTULOS >1 Campeonato Brasileiro 1995 >1 Copa Conmebol - 1993 >1 Taça Brasil - 1968 >4 Rio-São Paulo 1962, 64, 66 e 98 >18 Campeonato Carioca 1907, 10, 12, 30, 32, 33, 34, 35, 48, 57, 61, 62, 67, 68, 89, 90, 97 e 2006 TÉCNICO: Cuca >títulos importantes: nenhum >último clube: São Caetano (2005) ESTÁDIO: Engenhão Localização: Arquias Cordeiro, 1.100, Engenho, RJ Capacidade: 45 mil pessoas Inauguração: 30/06/07 Ranking da CBF: 12º pontos no ranking da CBF: 1.503 colocação em 2007: 9º lugar títulos do Brasileirão: nenhum grande ídolo da história: Garrincha, atacante ELENCO GOLEIROS Castillo, Renan e Roger ZAGUEIROS André Luís, Ferrero, Renato Silva, Eduardo e Edson LATERAIS Alessandro, Luciano Almeida e Triguinho MEIO-CAMPISTAS Túlio, Jouglê, Diguinho, Túlio Souza e Leandro Guerreiro, Wellington Júnior, Lúcio Flávio, Zé Carlos, Adriano Felício, Marcelinho e Abedi ATACANTES Wellington Paulista, Jorge Henrique