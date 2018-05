Botafogo-SP dispensa Marcelo Veiga e contrata Márcio Fernandes, ex-Vila Nova

Campeão brasileiro da Série D do ano passado e com acesso para a Série C, Veiga só tinha contrato até o final do Paulistão. Mas esperava continuar no seu projeto, pelo menos, até o final do ano. "No futebol tudo muda da noite para o dia. Mas saio com o dever cumprido", disse em tom de lamentação.

Com 53 anos, Márcio Fernandes ficou um ano à frente do clube goiano e já anunciou oficialmente a sua saída: "Foi um prazer trabalhar aqui (Vila Nova), mas meu foco agora é no Botafogo. Nossa expectativa é mais uma vez classificar para a próxima fase". Essa é a segunda vez que ele trabalha em Ribeirão Preto, já que em 2012 comandou o Comercial, também no Campeonato Paulista.

O Botafogo vem de derrota para o Red Bull Brasil por 2 a 0 no estádio Santa Cruz, pela sexta rodada da competição. O próximo compromisso já é neste domingo, às 11 horas, contra o Rio Claro fora de casa, no estádio Augusto Schimidt Filho. Ainda em Goiânia, Márcio Fernandes não sabe se comandará o time.