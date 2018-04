Boxe: americano é ouro na categoria 81kg O americano Andre Ward ganhou neste domingo o título olímpico de boxe na categoria até 81 quilos com a vitória sobre o bielo-russo Magomed Aripgadjiev na partida final. Utkirbek Haydarov, do Usbequistão, e Ahmed Ismail, do Egito, levaram o bronze.