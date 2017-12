Boxe articula luta por título vago O ucraniano Vitali Klitschko e o sul-africano Corrie Sanders poderão se enfrentar pelo título do Conselho Mundial de Boxe (CMB) dos pesos pesados, deixado vago após a aposentadoria do campeão Lennox Lewis. O combate poderá se realizar em abril, nos Estados Unidos, segundo informou nesta quarta-feira, o representante do boxeador sul-africano, Vernon Smith. Klitschko foi o último adversário de Lewis, no dia 21 de junho de 2003.