Boxe brasileiro aposta em Juliano Ramos O pugilista Juliano Ramos, 21 anos, estréia hoje no profissionalismo. Alguns especialistas entendem que o paulista tem tudo para ser mais bem-sucedido que Acelino "Popó" Freitas, campeão mundial dos superpenas. Depois de uma coleção de títulos no amadorismo (foi campeão da Forja dos Campeões, paulista e brasileiro), ele inicia hoje, às 19h30, no Ginásio Baby Barioni (bairro da Água Branca, entrada franca) sua carreira profissional. O adversário será o baiano Ariosvaldo Urbano e o combate será realizado após as doze lutas da rodada do Torneio Estímulo Kid Jofre. Sua carreira será administrada por Servílio de Oliveira, medalha de bronze na Olimpíada do México/68 Juliano apareceu no boxe na Forja dos Campeões de 1998. Treinando por uma pequena academia de Sorocaba, ele foi campeão da categoria leve, mesmo trabalhando durante todo o dia em uma mercearia. Foi eleito o melhor pugilista do torneio. No ano passado, Juliano participou da preparação da equipe olímpica brasileira. Disputou lutas no Brasil contra fortes pugilistas de outros países, participou de competições em outros países e ganhou experiência internacional. Estava sendo preparado para ser o grande nome do boxe brasileiro na Olimpíada de Atenas/2004, mas abandonou o amadorismo. "Não dá para continuar pensando em Olimpíada. Os resultados de Sydney foram arranjados para os países da antiga União Soviética", reclama o lutador. A experiência é o principal diferencial de Juliano, que participou de uma preparação inédita de uma equipe olímpica nacional, que pela primeira vez teve patrocínio e verbas para viagens. No final do ano passado, Juliano acertou um contrato com Servílio de Oliveira, que banca um salário mensal para sustentar os treinamentos do lutador e ainda paga as bolsas em cada combate. "Estou investindo nele para colher depois. Ele é um grande lutador e, se continuar nesse ritmo, tem tudo para ser melhor que Acelino "Popó" Freitas", elogia Servílio, de olho em títulos mundiais. O plano dele é fazer com que Juliano lute uma vez por mês e faça sua estréia internacional antes do final do ano. "Fiz contatos na França e espero que eles lutem lá o mais rápido possível", diz.