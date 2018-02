Boxe brasileiro busca ouro que não vem há 44 anos No último Pan-Americano organizado no Brasil, em 1963, com sede em São Paulo, o boxe foi a modalidade que mais acumulou medalhas. Foram nove: três de ouro, cinco de prata e uma de bronze. O espetacular desempenho levou o País ao inédito e não mais igualado segundo lugar na classificação, atrás apenas dos Estados Unidos. Este ano, no Rio, a nobre arte terá outra missão além de tentar repetir o sucesso de 44 anos atrás. Desde o primeiro lugar do peso médio Luiz Leônidas Cezar, o médio-ligeiro Élcio Neves e o pena Rosemiro Mateus, o pugilismo brasileiro nunca mais foi ouro. O último a chegar perto foi o baiano Laudelino Barros, prata nos em Winnipeg/1999. Quatro anos antes, em Mar del Plata, Argentina, seu conterrâneo Acelino Popó Freitas teve o ouro ?roubado? em uma decisão caseira da arbitragem a favor do boxeador argentino. Por ser sede dos Jogos, o Brasil tem presença garantida nas 11 categorias. A equipe ainda não está definida. Na preparação, os boxeadores nacionais foram bem em um duelo contra os italianos - venceram 16 dos 21 combates - e tiveram ótimo desempenho na Copa Independência, na República Dominicana, com sete lutadores nas finais. Presença constante nas convocações, Myke Carvalho (até 64 kg), Glaucélio Abreu (75 kg), Washington Silva (81 kg) e Rafael Lima (91 kg) deverão estar em ação no Rio. Outro que pode ter seu nome relacionado é o pesado Rogério Minotouro, campeão sul-americano e astro do vale-tudo, que planeja ganhar maior visibilidade com o boxe. As chances brasileiras de conquistar o ouro aumentaram com a ausência das principais estrelas cubanas, que desertaram para a Alemanha. A maior baixa do time da maior ilha do Caribe foi o pesado Odlanier Solis, campeão olímpico e mundial. Herdeiro do cetro dos lendários Teófilo Stevenson e Félix Savón, Solis, de 26 anos, não resistiu ao convite para se tornar profissional e ter a chance de reinar na categoria dos pesados, órfã desde a aposentadoria de Mike Tyson e Lennox Lewis. Os rivais mais difíceis serão venezuelanos, norte-americanos, dominicanos, mexicanos e canadenses. ´Olha a direita do cubano´ O jejum de medalhas de ouro do boxe brasileiro poderia ter chegado ao fim em 1979, durante a disputa dos Jogos de San Juan, em Porto Rico. O peso médio Carlos Antunes se classificou para a decisão. Preocupado com o potencial do cubano, adversário de Antunes na final, o experiente técnico Antonio Carollo, chefe da delegação em inúmeros campeonatos internacionais, passou os três dias que antecederam o duelo chamando a atenção do pugilista. ?Antunes, cuidado com a direita do cubano. Se ela entrar, você vai para o chão, pois é muito forte. Cuidado com a direita dele.? Antunes foi avisado de novo logo ao acordar, ainda na cama. Na hora do café, no treino da manhã, durante o almoço, antes do descanso da tarde, nos exercícios do começo da noite... Carollo não se conteve nem na caminhada final até o ringue antes da luta. Relembrou o aviso antes de colocar o protetor de boca em seu pupilo. Gritou pela última vez antes de o gongo dar início ao combate. Não teve jeito. A direita entrou e a luta durou apenas três segundos.