Boxe brasileiro luta pelo 7º título O boxeador brasileiro Kelson Pinto, de 27 anos, tenta, sábado, em San Juan, Porto Rico, conquistar o sétimo título mundial para o Brasil. O sergipano, que está invicto em 20 lutas (18 nocautes), vai enfrentar o porto-riquenho Miguel Cotto, de 23 anos, pelo cinturão dos meio-médios-ligeiros da Organização Mundial de Boxe. O combate será transmitido pela HBO, mas ainda nenhuma televisão brasileira anunciou a compra dos direitos do duelo. Cotto, que também segue sem derrotas no profissionalismo (20 vitórias e 16 nocautes), é o favorito nas apostas: 3 por 1. Os dois lutadores já se enfrentaram no amadorismo e Kelson derrotou Cotto. Kelson disputou os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, em 1999, e a Olimpíada de Sydney/2000, na Austrália, sem grandes resultados. No início da carreira, em 2001, Kelson treinava com Acelino ?Popó? Freitas. Caso vença, Kelson conquistará o sétimo cinturão mundial para o Brasil. Popó ganhou três, Éder Jofre faturou dois e Miguel de Oliveira ficou com um. Cuba - O cubano Mário Kindelán, de 32 anos, bicampeão olímpico dos pesos leves, anunciou nesta quarta-feira sua aposentadoria. ?Quero ficar mais tempo com minha família. Penso em poder trabalhar como treinador da equipe cubana.? Na Olimpíada de Atenas, a delegação cubana de boxe conquistou oito medalhas, sendo cinco de ouro.