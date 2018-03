Boxe brasileiro pode ter nova entidade A Federação Paulista de Boxe (FPB) ameaça criar uma entidade paralela à Confederação Brasileira de Boxe (CBB) para promover lutas profissionais. E já tem dois aliados, as federações carioca e paranaense. No dia 8, a CBB entrou com um pedido de descredenciamento dos três Estados alegando que eles descumprem normas internacionais do esporte. A queda de braço é antiga. Recentemente, a CBB apoiou a criação de uma federação para concorrer com a FPB em São Paulo.