Boxe: ?cara do Brasil? em Belfast Belfast, na Irlanda do Norte, é uma cidade acostumada à vida dura, pelo clima, pelos conflitos históricos. Tem tradição no pugilismo, como toda a Grã-Bretanha, com lutas importantes e documentadas já no fim do século XVIII. Será lá o Mundial de Boxe Amador, entre 2 e 11 de junho. E desta vez o Brasil terá oito lutadores: a delegação - vão mais um chefe de equipe e dois técnicos - embarca na outra quarta-feira, dia 30. Na sexta-feira, Luiz Cláudio Boselli, presidente da Confederação Brasileira de Boxe, a CBBoxe, pôde comunicar a atletas e treinadores que a participação estava garantida, com a verba finalmente liberada pelo Ministério do Esporte e Turismo. Leia a íntegra no JT