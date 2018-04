Boxe comemora renascimento no País A vitória de Acelino Popó Freitas e a conseqüente conquista do título da Associação Mundial de Boxe (AMB) não foi a única boa notícia do pugilismo nos últimos tempos. Além dos bons resultados obtidos pelo lutador, dirigentes e atletas comemoram a volta dos investimentos no esporte e o surgimento de promessas. O boxe do País, tanto o amador como o profissional, passa por uma revitalização total. Leia mais no Estadão